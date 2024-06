NSC tekent petitie voor stagevergoeding en stemt twee uur later tegen

Bestaan er grotere huichelaars dan NSC’ers? Dinsdag stemde de Tweede Kamer over een voorstel van GroenLinks-PvdA om onbetaalde stages te verbieden. Dat is hoog tijd, want er zijn nog altijd werkgevers die misbruik maken van studenten als onbetaalde arbeidskrachten.

In de aanloop naar de stemming boden de jongerentak van vakbond CNV en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in de Tweede Kamer een petitie aan voor een verplichte stagevergoeding. Ruim 25.000 mensen hadden de oproep ondertekend.

Bij de aanbieding in de Kamer zetten ook diverse Kamerleden hun handtekening onder de petitie. Ook NSC tekende. Nog geen twee uur later kwam de motie vóór een verplichte stagevergoeding in stemming en stemde NSC tegen. Want bestaanszekerheid is een mooi ideaal, maar studenten moeten natuurlijk wel gewoon uitgebuit kunnen worden.