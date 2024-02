Totale 'verwarring' in Den Haag, NSC stopt met formatie

6 feb. 2024 - 19:43

Het was vooraf al duidelijk dat deze verkiezingsuitslag zou leiden tot maximale complexiteit en een forse kans op allerlei ellende. Omtzigt is echt niet de redder van Nederland. Hij heeft ontdekt dat er in deze coalitie niets van zijn partijdoelen gerealiseerd kan worden. Dus hij doet een stapje terug. Persoonlijk vind ik een extreem rechts gedoog kabinet het beste resultaat van de verkiezingen. Dan is de club van dag 1 al vleugellam. Dat beperkt de schade die ze kunnen aanrichten. Als de VVD ook gaat gedogen kunnen ze inderdaad niet voldoende mensen van enig niveau vinden om te kabinet te vormen. Ik ga ervan uit dat dit theater nog wel even zal doorgaan. De andere partijen doen er verstandig aan geen hand uit te steken. Schone handen houden is de enige optie. Overigens zullen de kiezers op BBB en PVV op die clubs blijven stemmen. De extreem rechtse boze burger en bijzonder boze boer zullen PVV en BBB blijven stemmen ook als dit debacle voor iedereen zichtbaar aan de incompetentie van de PVV en BBB politici ligt. Die werkelijkheid zullen deze kiezers gewoon ontkennen.

