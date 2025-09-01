NSC-staatssecretaris Palmen stapt toch niet op, maar haar partij weet van niets Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 402 keer bekeken • bewaren

NSC stapte anderhalve week terug uit het demissionaire kabinet en veroorzaakte daarmee een nieuwe crisis. VVD en BBB moesten in allerijl op zoek naar mensen die de zinkende modderschuit nog willen bemensen. Dat proces is nog steeds gaande maar de speurtocht naar een staatssecretaris Toeslagen kan gestaakt worden. Sandra Palmen heeft zich namelijk bedacht en wil toch aanblijven.

Geheel in de lijn met de rest van de bizarre taferelen rond dit uiterst rechtse kabinet is er wel weer een extra opvallend aspect. De NOS meldt dat NSC niet op de hoogte is van het besluit van Palmen. Zij staat op de 8e plek op de kandidatenlijst, nadat leden haar een hogere plaats toekende.

Palmen is een van de meest bekende en bewonderde NSC'ers door haar rol in het aan de kaak stellen van het Toeslagenschandaal. Net als Omtzigt indertijd zou ze wellicht kans maken om met voorkeurstemmen in de Kamer te komen. Een plaats in het huidige demissionaire kabinet is daarbij een strategische plek voor meer media-aandacht.

Het besluit is nog niet officieel bekendgemaakt maar de NOS bericht dat ingewijden het bevestigen. Ze zou niet namens NSC aanblijven maar als onafhankelijk bewindspersoon. Opnieuw een novum omdat ze wel lid is van een partij die in het parlement zit, in tegenstelling tot de partijloze premier Schoof.