NSC staat bij de nasleep van het Toeslagenschandaal in z'n blote kont Opinie • Vandaag

Toeslagenouders, die zich niet laten afschepen, moeten een juridische procedure beginnen. De staat doet dan van zijn kant alles om hen voor de rechter onderuit te halen. Een bekende strategie is doorprocederen tot het uiterste, ook al staat vrijwel vast dat de overheid het onderspit delft. Asielzoekers kunnen daarvan meepraten.

Deze strategie wordt ook tegen toeslagenouders ingezet. Het is zonneklaar dat zij het slachtoffer zijn van overheidsdiscriminatie. Je hoeft daar alleen maar hun lijst achternamen voor na te lezen. En vast te stellen hoeveel er een dubbel paspoort hebben. Toch gaat de staat steevast in verzet als slachtoffers beweren te zijn gediscrimineerd. Het is nooit bewust gebeurd, aldus de advocaten van de staat.

Dat dwingt toeslagenouders een beroep te doen op het College voor de Rechten van de Mens. Er liggen nu vijftig klachten en de eerste zes zijn gegrond verklaard. Afran Groenewoud van Nu.nl heeft het allemaal haarfijn uitgezocht. Deze uitspraken zijn niet verwonderlijk want twee jaar geleden stelde het College al vast dat de Dienst Toeslagen van de Belastingen zich op grote schaal aan discriminatie schuldig had gemaakt.

Toch laat staatssecretaris Toeslagen en Douane, Nora Achahbar, weten dat de staat waarschijnlijk doorgaat met deze zinloze procedures. Ze wil wel in gesprek met degenen die zich tot het College voor de Rechten van de Mens hebben gewend. En dat terwijl hen juist te verstaan was gegeven dat een dergelijk gesprek niet mogelijk was. Anders begint de staat immers geen procedures.

Van het huidige kabinet, dat discriminatie als een vaandel voor zich uitdraagt, hoef je niets anders te verwachten maar staatssecretaris Nora Achahbar is een bijzonder geval. Nora Achahbar is lid van het Nieuw Sociaal Contract. Zij behoort tot de partij van Pieter Omtzigt. Zij hoort gezien de verkiezingsbeloften juist faliekant tegen dit soort optreden van de staat te zijn.

De rechtse bondgenoten van de Omtzigtianen zeggen graag dat 'links' weer eens het moraalpaard bestijgt. Dat is een gruwelijk anglicisme gebaseerd op de uitdrukking moral high horse. Het volgende is wél zuiver Nederlands:

Moreel gezien staat het NSC in zijn blote kont. Het is de potloodventer van de politiek.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandaht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten toch niet dicht blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.