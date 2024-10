NSC redt zich uitstekend met Pieter Omtzigt op grote afstand van Haagse slangenkuil

Waarnemend NSC-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven heeft aangetoond de leider van NSC Pieter Omtzigt uitstekend te kunnen vervangen tijdens zijn om gezondheidsredenen noodzakelijke afwezigheid. In moeilijke onderhandelingen heeft zij onder leiding van premier Schoof met de andere coalitiepartijen het kabinet Schoof overeind gehouden in het voor NSC uiterst moeilijke migratiedossier.

Na het bekend worden van het tijdelijk terugtreden van Omtzigt vanwege burn-outklachten waren er twijfels of hij wel als leider van NSC gemist zou kunnen worden in de roerige eerste 100 dagen van het kabinet Schoof. Na de geslaagde onderhandelingen om uit de impasse te komen over een strenger migratiebeleid is aangetoond dat de NSC-fractie en zijn bewindspersonen uitstekend in politiek zwaar weer kunnen overleven met Omtzigt op grote afstand thuis in Twente.