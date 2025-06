NSC raakt nog een boegbeeld kwijt: Agnes Joseph wil niet op nieuwe kieslijst

NSC-Kamerlid Agnes Joseph wil niet meer op de nieuwe verkiezingslijst van de partij. Dat meldt onder meer het AD . Joseph was woordvoerder pensioenen en werd vooral bekend door haar voorstel deelnemers alsnog inspraak te geven bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

Joseph, ooit door Pieter Omtzigt naar de Kamer gehaald om het nieuwe pensioenstelsel aan te pakken, kwam herhaaldelijk hard in aanvaring met haar partijgenoot en vicepremier Eddy van Hijum. Ze verweet hem "de bevolking voor de gek te houden" en sprak van een "angstcultuur" binnen zijn ministerie. Haar eigen plannen voor meer inspraak bij pensioenfondsovergangen werden uiteindelijk weggestemd.

Joseph is inmiddels het achtste NSC-Kamerlid dat de landelijke politiek vaarwel zegt. De kans was overigens klein dat deze Kamerleden na de volgende verkiezingen hun zetel opnieuw konden innemen. NSC schommelt na de mislukte deelname aan het extreemrechtse kabinet-Wilders momenteel tussen de nul en twee zetels in de peilingen.