NSC na vertrek Omtzigt plots voor omstreden Mercosur-handelsverdrag

Het verdrag, waar meer dan 25 jaar over is onderhandeld, blijft echter zeer omstreden. Vanuit de oppositie blijft GroenLinks-PvdA tegen het verdrag. Partijwoordvoerder Daniëlle Hirsch benadrukte tijdens het debat dat haar fractie niet van standpunt is veranderd. De Partij voor de Dieren wijst op de verwachte ontbossing in het Amazonegebied als gevolg van verhoogde landbouwproductie, terwijl de SP bezorgd is over de zwakke waarborgen voor arbeidersrechten in het verdrag.