NSC-minister voor Pensioenen zal bij onderhandelingen over regeerakkoord kleur moeten bekennen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 225 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Fel verzet van Groep Omtzigt tegen nieuwe pensioenwet is binnen NSC tot nu toe volledig verdampt

Het is opmerkelijk stil gebleven bij NSC over de nieuwe Pensioenwet waarover Pieter Omtzigt zoveel onderbouwde kritiek ventileerde bij de behandeling van die wet in de Tweede Kamer.

Onder NSC-minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid valt naast het onderwerp bestaanszekerheid ook de portefeuille pensioenen. Een belangrijk kritiekpunt van Groep Omtzigt was de naar zijn oordeel en die van vele deskundigen onbetrouwbaarheid van de verplicht te hanteren scenariosets door pensioenuitvoerders. Sets waarmee toekomstige schommelingen en uitkomsten van individuele pensioenvermogens zo realistisch mogelijk ingeschat kunnen worden. Die scenariosets zijn gemaakt door de Commissie-Parameters die is aangesteld door voornoemd ministerie.

Deskundigen gaven recent in de media aan dat voor pensioengerechtigden die een besluit willen nemen of ze financieel eerder met werken kunnen stoppen, toepassing van deze scenariosets uiterst onbetrouwbare en onrealistische voorspellingen kunnen geven als gevolg van een weinig realistisch lage rentevoet. Waarmee als één van de uitgangspunten verplicht ook rekening moet worden gehouden bij de berekening van het te verwachten pensioenvermogen.

Alleen de Commissie-Parameters kan de inhoud van de scenariosets veranderen. NSC zit dus met haar bewindspersoon aan de knoppen van de nieuwe wet. Als zogenaamde “vrije kwestie” mag van de nieuwe NSC-bewindspersoon Van Hijum verwacht worden dat hij in de onderhandelingen over het regeerakkoord aanpassingen op de nieuwe Pensioenwet hoog op zijn agenda zal hebben geplaatst.

Ook de BBB en PVV waren fel tegenstander van deze wet. Steun van zijn collega’s van BBB en PVV in deze “vrije kwestie” mag dus in deze onderhandelingen over aanpassingen van de nieuwe wet verwacht worden. Ook BBB en PVV zullen over pensioenen kleur moeten bekennen.

De pensioenkwestie kan in het kabinet-Schoof uitdraaien op het zoveelste voorbeeld van kiezersbedrog. Of als splijtzwam tussen de coalitiepartijen. Maar dan wel een splijtzwam of kiezersbedrog waar een prijskaartje aan hangt van ruim 1500 miljard euro.