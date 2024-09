NSC-minister Uitermark beantwoordt Kamervragen op wijze waarvan Omtzigt zou gruwen

Het uitroepen van een asielcrisis is juridisch uiterst dubieus, omdat een vereiste is dat er sprake is van een plotselinge noodtoestand die het omzeilen van uitgebreide parlementaire controle rechtvaardigt. Daar is in dit geval geen sprake van. Er is geen oorlog, geen natuurramp en geen pandemie. En er komen ook niet opeens veel meer asielzoekers naar Nederland. Sterker nog: Nederland vangt per miljoen inwoners minder vluchtelingen op dan het Europees gemiddelde.