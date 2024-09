NSC-Kamerlid ontdekt dat ze in kneiterrechtse coalitie zit en schrikt van extra bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking

De ontkoppeling heeft forse gevolgen. Onder de huidige kabinetsplannen gaat er daardoor 400 miljoen euro minder naar ontwikkelingssamenwerking in 2027. Dat komt boven op de bezuiniging van 2,5 miljard euro die voor dat jaar al was voorzien, schrijft dagblad Trouw .

“Dat die koppeling tussen de begroting voor ontwikkelingssamenwerking en het nationaal inkomen nu opeens uit de Miljoenennota is verdwenen, komt voor Zeedijk totaal uit de lucht vallen. Ze broedt momenteel op een Kamermotie, die ze deze of volgende week wil indienen. “Daarin zullen we de regering oproepen om die indexering in de Voorjaarsnota alsnog toe te passen, zowel voor volgend jaar als de jaren daarna, en de bedragen dus te corrigeren.””