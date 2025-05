NSC-Kamerlid Boomsma wil uitgeprocedeerde asielzoekers een enkelband omdoen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 426 keer bekeken • bewaren

NSC-Kamerlid Diederik Boomsma wil uitgeprocedeerde asielzoekers een enkelband geven om te voorkomen dat ze in de illegaliteit verdwijnen. Dit voorstel, dat hij in De Telegraaf toelichtte, is een alternatief voor de duurdere vreemdelingenbewaring. "Het ondermijnt het hele asielsysteem," zegt hij over het huidige beleid waarbij duizenden afgewezen asielzoekers uit beeld verdwijnen.

Met dit standpunt positioneert Boomsma zich duidelijk in het kamp van de PVV, die al langer voorstander is van strengere maatregelen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Boomsma zegt ook te hopen dat PVV-minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber zijn voorstel zal overnemen tijdens het komende debat.

Artikel 31 van het Vluchtelingenverdrag bepaalt dat landen asielzoekers en vluchtelingen niet mogen straffen enkel omdat ze illegaal het land zijn binnengekomen. Zodra asielzoekers worden afgewezen krijgen ze 28 dagen de tijd om het land te verlaten. In principe is een afgewezen asielzoeker zelf verantwoordelijk voor zijn of haar vertrek.