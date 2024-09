NSC is kampioen eigen glazen ingooien

Het duo Kee & Van Jole nam de zware taak op zich om de Algemene Politieke Beschouwingen te volgen. Althans het eerste deel tot 12 uur in de ochtend toen Kamervoorzitter Bosma het debat schorste voor de lunch. Van het rijtje fractievoorzitters dat het woord krijgt was toen alleen nog Frans Timmermans aan het woord geweest. Hij werd vele malen geïnterrumpeerd door de coalitie van Wilders 1.

Van Jole onthult dat hij en Kee zich vooraf afvroegen of Timmermans het er wel goed af zou brengen en zich de leider van de oppositie zou tonen. Volgens Van Jole bewees hij zich duidelijk op dat gebied. Ook Kee, auteur van politieke bestsellers als Het Briefje van Bleker en Code Rood, was onder de indruk. De parlementair journalist laat een fragment horen waarbij Wilders tracht Timmermans aan te vallen maar meteen het deksel op zijn neus krijgt. De PVV'er beweerde dat GroenLinks-PvdA het niet over migratie durft te hebben. Timmermans stelde daarop dat hij daar graag over wil debatteren maar dat het juist Wilders is die probeert het parlement buiten spel te zetten op dit onderwerp. Hij waarschuwt de kiezers ook dat ze door Wilders "in het pak genaaid worden." Van Jole constateert dat Wilders zich daarna niet meer liet zien bij de interruptiemicrofoon.