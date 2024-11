NSC heeft haar 'sociaal contract' heimelijk vernieuwd na het hoofdlijnenakkoord Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 682 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De ooit zo felle kritiek van Omtzigt op het nieuwe pensioenstelsel is in het laatste debat hierover in de Tweede Kamer volledig verstomd en weggevallen.

Na het recent gehouden congres van NSC is de partijsite geactualiseerd en vernieuwd en maakt Pieter Omtzigt glashelder waar de prioriteiten van NSC nu liggen om Nederland te herstellen. “Onze eerste prioriteit is goed bestuur. Daarnaast focussen we ons op bestaanszekerheid, aanpak van de wooncrisis en het krijgen van grip op alle vormen van migratie”

Kennelijk wordt op het pensioenonderwerp niet echt meer gefocust.

Met het vorenstaande toont NSC aan dat het Nieuw Sociaal Contract haar eerder geformuleerd “sociaal contract” stilletjes heeft aangepast en op vooral accenten en prioriteiten heeft vernieuwd.

Het duidelijkst is dat gebeurd op het onderwerp Pensioenen. De ooit zo felle kritiek van Omtzigt op het nieuwe pensioenstelsel is in het laatste debat hierover in de Tweede Kamer volledig verstomd en weggevallen. Omdat achteraf is gebleken dat NSC in het hoofdlijnenakkoord ingestemd had met een afkoop van die onderbouwde kritiek. Voor een bedrag van een slordige 25-30 miljard euro! Aangeboden door de gezamenlijke pensioenfondsen met geld van alle pensioendeelnemers.

Er is sinds het vertrek van NSC-bewindspersonen en Tweede Kamerleden veel discussie ontstaan over het aanblijven van andere NSC-Kamerleden en -bewindspersonen. Die hebben om hen moverende redenen gekozen om en in het kabinet-Schoof te blijven zitten en de regeringssteun voort te zetten.

Dat NSC-pensioenwoordvoerder Agnes Joseph nog niet is opgestapt is opmerkelijk te achten.

Haar NSC-maidenspeech in de Tweede Kamer op 17 januari 2024 maakte indruk door haar omvangrijke en gedetailleerde doorwrochte kritiek op de nieuwe pensioenwet. Op 16 mei 2024 is het hoofdlijnenakkoord getekend door Omtzigt en de andere coalitiepartijen. Voor pensioenen is dat met de wetenschap van nu, de NSC gamechanger geweest in het verdere debat over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Als voornoemde maidenspeech van mevrouw Joseph wordt vergeleken met haar antwoorden op vragen over het onderwerp pensioenen op de geactualiseerde en vernieuwde site van NSC, dan kan slechts geconcludeerd worden dat er weinig meer over is van die ooit geuite felle kritiek.