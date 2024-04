NSC geeft niets om de bestaanszekerheid van trans personen Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 119 keer bekeken • bewaren

NSC is altijd heel erg voor zorgvuldigheid. Behalve als het trans personen betreft. Donderdag diende NSC samen met de SGP een motie in om de nieuwe transgenderwet binnen een maand in te trekken. “Bestaanszekerheid geldt blijkbaar niet voor alle Nederlanders”, concludeert Druktemaker Lisa Loeb.

Onder de nieuwe wet zou het makkelijker worden om je gender in je paspoort aan te passen. “Wie heeft hier last van? Nou, kennelijk NSC. Want bij monde van Nicolien van Vroonhoven steekt de nieuwe wet hen als ‘een graat in de keel’. Volgens haar moet het niet makkelijker worden en steken we een grens over. En de SGP kun je er natuurlijk altijd goed bij hebben als het om de onderdrukking van lhbti’ers gaat.”