NSC-fractie tegen NSC-pensioenminister: stop met wensdenken over nieuw pensioenstelsel

In het vragenuurtje in de Tweede Kamer heeft NSC-pensioenwoordvoerder Agnes Joseph aan NSC-minister van Hijum (verantwoordelijk voor de invoering van de nieuwe pensioenwet) enkele kritische vragen gesteld over de uitvoeringskosten van het transitieproces en de kosten na het invaren naar aanleiding van recent gepubliceerde onderzoeken daarover.

Van Hijum kon vanuit zijn verantwoordelijkheid als lid van het kabinet Schoof niets anders doen dan de nieuwe pensioenwet net zo glansrijk verdedigen als zijn voorganger CU-minister Schouten dat destijds deed. Tegen beter weten in alle door deskundigen genoemde tekortkomingen wegwuiven en negeren om deze fel bekritiseerde en imperfecte pensioenwet te implementeren en uit te voeren. Conform het complexe juridische raamwerk waarin die wet is gegoten.

Het was een bizar politiek schouwspel dat zich in de Tweede Kamer voltrok. De uiterst deskundige NSC-woordvoerder die kritische vragen stelde over de gesignaleerde transitieproblemen en kosten van het invaren aan een partijgenoot als minister. Die deed zijn best om antwoorden op vragen te omzeilen. Hij was alleen bezig om de wet op al haar merites te verdedigen, waarbij zelfs een leek kon zien dat de kritiek van mevrouw Joseph door haar eigen partijgenoot volstrekt niet serieus werd genomen. Een politiek uiterst schizofreen NSC-schouwspel.