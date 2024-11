NSC-ers redden hun salaris maar verliezen hun zelfrespect Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 992 keer bekeken • bewaren

In de hitte van het moment.

Ze zijn eruit, zo vernam het verregende journaille vrijdagavond rond tienen in de tuin van het Catshuis. Nadat de leden van het zo extraparlementaire kabinet het grootste deel van de dag en de avond vergaderd hadden, eerst collectief en toen in groepjes, nadat tenslotte de fractievoorzitters van de coalitiepartijen zich bij hen hadden gevoegd, kwam er witte rook uit de schoorsteen, vonden zij een formule. Staatssecretaris Nora Achahbar kon in haar eentje vertrekken om buiten nog eens uit te leggen dat ze de racistische taal van haar collega bewindslieden niet langer trok. De rest bleef achter, bij elkaar, onder de hoede van Geert Wilders want daar kwam het uiteindelijk op neer.

Het had er een tijd naar uitgezien dat Achahbars partijgenoten solidariteit zouden betuigen voor de door giftige praat weggepeste staatssecretaris maar uiteindelijk besloten zij toch in het kabinet te blijven. Nadat ze ongetwijfeld zichzelf hadden wijsgemaakt dat ze hun huid duur hadden verkocht, maar dat het landsbelang in deze onzekere mondiale situatie blijven en dóórzetten vereiste.

Het is de vraag hoe de fractie zal reageren maar daar kun je een hard hoofd in hebben. Die gaat door de pomp.

Er staan voor prominenten in de kapseizende Omtzigt-beweging te grote belangen op het spel: de NSC-ers hebben hun salaris gered maar hun zelfrespect verloren. Dat is zonneklaar wat ze zichzelf ook wijsmaken.

Nog steeds klinkt de echo van Ramsey Nasr's magistrale woorden bij Bar Laat door het land: deze regering bestaat uit mensen die je niet kunt vertrouwen.

Voor mensen van goede wil en beschaving, loont het elk voor zich aan een plan B te denken.

Of tot troost denken aan het nummer dat de volkszanger Willy Derby in 1933 opnam: Malle mensen

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten toch niet dicht blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

