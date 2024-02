NSC en deel VVD werpen blokkade op tegen premierschap Wilders

12 feb. 2024 - 10:24

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dit is dus de toekomst van de VVD: een stevig statement maken: Wilders NIET als premier. Want: "Een intolerante houding van een premier tast de rechtsstaat aan. Het polariseren en creëren van vijandbeelden tegenover wetenschappers, journalisten, rechters, minderheden en allerlei instituties heeft een ondermijnende werking. De normalisatie van dit gedrag leidt tot een hellend vlak en op termijn mogelijk tot de aantasting van de klassieke grondrechten die onze democratie beschermen.” De JOVD zal toch niet echt denken dat, door Wilders niet te accepteren, dit gedachtengoed gelijk van de kaart is? De JOVD maakt dus voor het beeld en stoer statement, maar gaat wel verder in zee met het gedachtengoed. Dat is de toekomst van de VVD. What's new? Nieuw is wellicht dat dit een bevéstiging is van hoe verontrustend dit is.