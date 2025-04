NSC en BBB komen met initiatief van individueel bezwaarrecht pensioenen gewoon te laat Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 119 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

NSC en BBB voelen de druk van vermoedelijk snelle verkiezingen en de peilingen zien er voor hen desastreus uit.

NSC en BBB hebben besloten om het referendumvoorstel over het overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel gewijzigd in te dienen. Het referendum is dan niet langer verplicht en kan ook vervangen worden door een individueel bezwaarrecht.

In de kern is het invoeren van een individueel bezwaarrecht voor pensioendeelnemers een goed voorstel. Het geeft immers hen het recht om zelf te bepalen of ze over willen stappen naar het nieuwe pensioenstelsel, of niet. Het gaat immers om hun inkomen.

Hoewel dit recht gebruikelijk is bij pensioenen is het in het overgangsrecht bewust uitgesloten.

NSC en BBB zijn gewoon te laat met deze noodgreep. In deze fase van de voorbereidingen door pensioenfondsen om over te kunnen stappen naar het nieuwe stelsel, het invaren.

De gevolgen van het in zo’n laat stadium alsnog willen regelen van een bezwaarrecht houdt in dat de pensioenfondsen nog gedurende een onbekende tijd twee verschillende pensioensystemen naast elkaar moeten uitvoeren. Een zeer kostbare uitvoeringsoperatie die bekostigd wordt uit de opgebouwde collectieve pensioenvermogens die de pensioenfondsen beheren. Dus ten koste van al het gespaarde pensioengeld.

NSC en BBB hadden dit in het hoofdlijnenakkoord moeten regelen. Maar toen hebben PVV, NSC en BBB als felle tegenstanders van het nieuwe pensioenstelsel liggen slapen toen de VVD-onderhandelaars dit geslepen buiten de afspraken van het hoofdlijnenakkoord hebben weten te houden. Als zogenaamde “vrije kwestie”.

NSC en BBB voelen de druk van vermoedelijk snelle verkiezingen en de peilingen zien er voor hen desastreus uit. Voor de bühne wordt dus nog even dit initiatief nu op tafel gelegd in de wetenschap dat het gewoon al te laat is.

Voor Omtzigt en NSC een blamage! Zeker omdat juist Pieter Omtzigt zich heeft geprofileerd als politicus die wetten goed bewaakt op goede uitvoerbaarheid. De huidige nieuwe pensioenwet is een voorbeeld van een wet waarvan een goede uitvoering op voorhand al uiterst twijfelachtig was.

Nu wereldwijd de beurskoersen een grillig karakter hebben waarvan de gevolgen ook kunnen doorwerken in het rendement van pensioenen maakt elke pensioendeelnemer terecht onrustig. Dat op dat gevoel bij pensioendeelnemers NSC en BBB inspelen door nu pas met dit voorstel te komen, is mosterd na de maaltijd voor alle pensioendeelnemers.

Je moet nooit in belangrijke onderhandelingen slapen als een andere onderhandelingspartner, in dit geval de VVD, daar ernstig misbruik van maakt. Dan moet je achteraf gewoon je verlies nemen en niet pensioendeelnemers nog ijdele hoop geven.