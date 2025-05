NSC en BBB blijven leugens verspreiden over milieuorganisaties Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 226 keer bekeken • bewaren

NSC en BBB blijven willens en wetens leugens verspreiden in een poging de Europese financiering van milieuorganisaties af te schaffen. De twee uiterst rechtse partijen beweren dat ngo’s die zich inzetten voor een schoon milieu, “marsorders” krijgen van de Europese Commissie, terwijl uit de contracten met de betreffende organisaties blijkt dat daar in het geheel geen sprake van is. Dat schrijft Follow The Money (FTM).

Tot nu toe is het NSC en BBB niet gelukt om een einde te maken aan de subsidies voor milieuclubs. Maar deze week vindt er een stemming plaats over de EU-begroting. Mogelijk zullen de Europarlementariërs van NSC en BBB dan opnieuw een poging wagen om op basis van nepnieuws de financiering stop te zetten.

NSC en BBB weten zich daarbij verzekerd van de steun van de Duitse Europarlementariër Monika Hohlmeier die dezelfde leugens verspreidt. “Ze zijn de vijanden van de democratie”, zei Hohlmeier eerder over ngo’s. Zelf staat de Duitse voor 75.000 euro per jaar op de loonlijst van een agrarisch bedrijf, onthult FTM. Dat bedrijf ontvangt 6,6 miljoen euro aan Europese gelden – tien keer zoveel als de milieu-ngo’s.

De aanval op milieuorganisaties werd in Nederland begin dit jaar aangezwengeld door De Telegraaf. Diederik Samsom, die jarenlang rondliep in Brussel en Straatsburg, legde toen al in zijn Volkskrant-column uit dat er niets klopte van het verhaal dat de Europese Commissie organisaties zou betalen om het milieubeleid van de Commissie te verkopen.

“Wat er wel gebeurt: de Commissie geeft subsidie om milieuorganisaties in hun werk te ondersteunen. Daartoe maken die organisaties een werkplan waarin ze zélf aangeven welke activiteiten, waaronder lobby, ze met dat geld willen uitvoeren. De Commissie stuurt op geen enkele wijze op die lobby. Ze ondersteunt ook organisaties, zoals jagers of boeren, die expliciet tégen de Commissieplannen lobbyen. Met een goede reden. Het hoort bij een eerlijke democratie waarin ook partijen zonder geld toegang wordt verschaft tot de macht, vooral wanneer zij gewone mensen vertegenwoordigen. Dit alles gebeurt al sinds 1997. In volledige openbaarheid.”