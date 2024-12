NSC creëert onveilige werkomgeving: Kamerleden moeten zeggen wie ze slecht vinden

“Het onderzoek onder NSC-Tweede Kamerleden werd afgelopen juni uitgevoerd door twee organisatieconsultants van Symion. Die stuurden de NSC-Tweede Kamerleden lijsten met vragen 'om input te leveren voor het gesprek dat met u zal worden gevoerd om een indruk te krijgen over het functioneren van de NSC-fractie', schrijft Symion aan de NSC-Kamerleden. "Let er bij het beantwoorden van de vragen op dat dit over fractieleden gaat", waarschuwen de onderzoekers. De vragen gaan over onderlinge verhoudingen en er wordt gevraagd collega-NSC-Kamerleden te beoordelen.”

In juni 2021 stapte Omtzigt uit het CDA omdat hij vond dat de partij niet goed met hem was omgegaan. Directe aanleiding was het uitlekken van een vertrouwelijk stuk dat Omtzigt had geschreven over het functioneren van het CDA. Hij schreef daarin dat hij zich vaak niet veilig voelde in de partij. Waarom hij groen licht heeft gegeven voor een onderzoek dat het onderlinge wantrouwen binnen zijn nieuwe partij voedt, is onbekend.