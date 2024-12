NSC bombardeert Sandra Palmen tot staatssecretaris Toeslagen

De keuze voor Palmen is opvallend omdat ook zij bekend staat als gewetensvol. Als ambtenaar bij de Rijksoverheid schreef ze in 2017 een memo aan de directie van de Belastingdienst waarin ze wees op de onrechtvaardige en onterechte behandeling van Toeslagenouders. Dat 'memo-Palmen' werd door de leiding in de doofpot gestopt maar vormde later een cruciale rol in het openen van de beerput bij de Belastingdienst. Het Toeslagenschandaal, dat in 2021 leidde tot de val van Rutte III, is een duidelijk voorbeeld van de gevolgen van een discriminerende overheid. De levens van tienduizenden onschuldige mensen werden beschadigd of zelfs verwoest, op basis van een veelal racistisch systeem.