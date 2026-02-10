NS van plan om 'cruciale infrastructuur' in onbetrouwbare Amerikaanse handen te leggen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 254 keer bekeken • Bewaren

Welk wonderbaarlijk denkproces eraan voorafgegaan is, is niet duidelijk, maar de NS heeft besloten om cruciale IT-diensten uit te besteden aan een Amerikaanse computerdienstverlener, . Het gaat om een contract van zes tot mogelijk twaalf jaar, met een waarde tot 400 miljoen euro. DXC neemt hosting, applicatiebeheer en monitoring over van systemen voor onder meer financiële planning en treinonderhoud, taken die voorheen bij KPN lagen. Of zoals NRC het verwoordt: 'Daarmee komt het beheer van het spoor, cruciale Nederlandse infrastructuur, deels in Amerikaanse handen.'

Deskundigen waarschuwen met recht voor de enorme risico's van deze opmerkelijke keuze van de Nederlandse Spoorwegen. Amerikaanse bedrijven en hun dochters vallen onder VS-sanctiewetgeving, waardoor dienstverlening plotseling stopgezet kan worden bij geopolitieke spanningen. Dat die spanningen onder het fascistische bewind van het Trump-regime alleen maar verder oplopen lijkt uitgemaakte zaak. Hoogleraar Lokke Moerel stelt daarbij in NRC dat de NS met zijn grote inkoopkracht juist Nederlandse en Europese aanbieders had moeten stimuleren. "Als iedereen zo handelt als NS, bouwen we nooit eigen digitale infrastructuur."

De NS verdedigt de keuze door te stellen dat de uitbestede systemen "niet missiekritisch" zijn en geen persoons- of reizigersgegevens bevatten. De NS benadrukt verder dat kwaliteit voor 60 procent meetelde in de gunning. Dat is bijzonder, want DXC scoorde juist het laagst op kwaliteit. Wat het wel deed was de goedkoopste offerte uitbrengen. Hoogleraar aanbestedingsrecht Elisabetta Manunza vindt de keuze zorgelijk en had verwacht dat NS zou wachten op nieuwe regelgeving die sinds januari geldt voor overheidsopdrachten met veiligheidsrisico's.

Eerder al werd duidelijk dat DigiD, het digitale paspoort voor overheidsinstanties, in handen komt van het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl, waarmee ook alle digitale gegevens van Nederlandse burgers in handen komt van de Amerikaanse overheid. Over de risico's die dat met zich meebrengt schreef de NOS: