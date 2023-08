NS: treinverkeer ook dinsdag verstoord

22 dec. 2009 - 7:06

Ik kan alleen maar zegggen: compleet van de zotte. We spreken over wat sneeuw en koude, godbeter! In de zomer is het de hitte, in de herfst de blaadjes en in de winter een beetje sneeuw.... En maar jaarlijks ophogen die prijzen (nee, het verschil tussen ProRail en de NS interesseert me niet). 25 Jaar geleden reden de treinen wel ijskoude winters, wat is er in de tussentijd gebeurt? Kamervragen, graag.

