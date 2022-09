NS-stakers winnen, akkooord bereikt, stakingen opgeschort

Spoorwegmaatschappij NS heeft een akkoord bereikt met de vakbonden na lange en moeizame cao-onderhandelingen. Er is voor de komende anderhalf jaar een loonsverhoging overeengekomen van gemiddeld 9,25 procent. In december en in juli 2023 ontvangen de werknemers een bedrag van 1000 euro.

Er zijn afspraken gemaakt over een betere balans tussen werk en privé. "We kunnen niet alles in de cao oplossen en het personeelstekort niet meteen wegtoveren, maar het is goed dat we nu een aantal afspraken hebben gemaakt", zegt Jerry Piqué van CNV Vakmensen. "Volgens ons valt er niet heel veel meer uit te halen", zegt Henri Janssen van FNV Spoor. "De NS moest van ver komen; het waren taaie onderhandelingen. We zijn er blij mee, want staken doen we niet voor ons plezier. En ook voor de reizigers is het fijn dat de stakingen hiermee van de baan zijn."