NS-medewerkers jarenlang blootgesteld aan kankerverwekkende stof chroom-6

NS-medewerkers hebben in werkplaatsen jarenlang blootgestaan aan de kankerverwekkende stof chroom-6. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM over de periode 1970 tot 2020. De NS verzuimde gedurende die periode om te voldoen aan regelgeving om de medewerkers te beschermen. De zieke (oud-)medewerkers krijgen een schadevergoeding.

In de verf van de treinen zat het middel chroom-6 verwerkt om roestvorming tegen te gaan. Bij het schuren van de treinen kan de stof vrijkomen en worden ingeademd. Behalve kanker, kan chroom-6 ook voor chronische longziekten en allergische aandoeningen zorgen. De NS heeft het onderzoek zelf aangevraagd in 2015, toen werd ontdekt dat de schadelijke stof op sommige treinonderdelen was gebruikt. In 2019 kreeg een grep van 800 mensen die in een werkplaats in Tilburg hadden gewerkt al een schadevergoeding van de NS.

Wouter Koolmees, oud-minister en tegenwoordig president-directeur van de NS, noemt de uitslag van het RIVM-onderzoek “uitermate pijnlijk” voor een “maatschappelijke organisatie als de NS”. Ook zei hij dat de resultaten er niet om liegen en bood hij zijn excuses aan namens de Raad van Bestuur aan “alle collega's en oud-collega's die ziek zijn geworden of zich daar zorgen over maken” en voor de manier waarop destijds door de Spoorwegen is gewerkt.