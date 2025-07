NS: Dienstverlening blijft belabberd, prijs van kaartje toch weer omhoog

"We hebben alles op alles gezet om de prijsstijgingen voor reizigers zoveel mogelijk te beperken", aldus demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (VVD). "Maar we moeten ook eerlijk zijn: alles wordt duurder en de financiële middelen zijn niet oneindig."

Zo stond er in 2024 een verhoging van ongeveer 6,5 procent in de planning. Maar toen vond de Tweede Kamer eenmalig 120 miljoen euro om de stijging een jaar uit te stellen. Begin dit jaar hadden de prijzen daardoor eigenlijk met ruim 11 procent moeten stijgen, maar ook dat gebeurde niet. Het kabinet en de NS legden allebei eenmalig ruim 40 miljoen euro neer, waardoor ze de prijsstijging konden dempen tot 6 procent.

Daar komt nog eens bij dat de dienstverlening van de NS ruimschoots te wensen overlaat: buitensporig veel treinen vallen uit of zijn te laat, rijdt de trein wel is die volgens veel reizigers te klein of te druk en/of te smerig. De hoge prijs voor een treinkaartje zorgt er ook voor dat de doelstelling om mensen uit de auto en in de trein te krijgen faalt, ook omdat reizen per auto op veel trajecten simpelweg goedkoper is.