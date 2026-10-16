NS: De Nederlandse Stoorwegen Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 276 keer bekeken • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

Met de digitalisatie van onze maatschappij zouden enorme slagen in logistiek en efficiëntie worden gemaakt, en al helemáal bij grote bedrijven als de Nederlandse Spoorwegen. Sinds die weg echter enthousiast is ingeslagen moet de regelmatig treinreizende forens zijn info met een royale korrel zout nemen… (en het ongemak op de koop toe).

Werden ons gouden bergen van efficiëntie beloofd, de NS echter schijnt van al die ontwikkelingen vooral hinder te ondervinden. Het papieren spoorboekje loog nooit, vertrekstaten op het perron klopten feilloos en ook toen al werkte men regelmatig aan het spoor, viel er een herfstblad en hadden we stevige sneeuwbuien. Toch beroept de NS zich, voor wat betreft vertragingen en gewijzigde vertrekperrons danwel vertrektijden, vaak op de toename van het spoornetwerk dat derhalve meer onderhoud behoeft en als voornaamste reden van ‘wijzigingen’.

In de wondere wereld die de Nederlandse Spoorwegen heet lijkt ‘tijd’ überhaupt een arbitrair begrip. Op een willekeurige, doordeweeks reisje kunnen de stem van de conducteur (omroepinstallatie in de trein), de vermelding op het scherm (monitor in de trein) én de vermelding op het station (vertrekstaten in hal en op perron) voor het volledige traject geheel afwijkende info geven.

Bij een zich versprekende conducteur die zich snel herstelt is de ‘human error’ nog een begrijpelijke factor. Dat borden, apps en monitoren echter geen gelijke tred houden blijft een logistiek mysterie.

Het is inmiddels allang geen uitzondering meer als men Tilburg, richting Eindhoven, binnenrijdt en op de monitoren vrolijk ‘Volgend station: Delft’ ziet aangekondigd. Een aangesproken conducteur (1) haalt meewarig de schouders op: “Tja, we hebben in de trein heel vaak computerstoringen in dat systeem. Luistert u vooral naar het omroepbericht”.

Om het feit dat ik een reisadvies heb uitgeprint van de NS-site wordt ik nagenoeg uitgelachen. Conducteur (2): “Ha ha, mijnheer dat moet u nooit doen, die gegevens kunnen om het half uur wijzigen..”. Dat is in ieder geval een nuttige tip voor de makers van het zojuist vernieuwde ontwerp van die site: U kunt het icoontje van de printer laten vervallen.

Conductrice (3) zweert bij de borden. Vriendelijk checkt ze op haar app mijn reisvraag en verwijst mij naar perron 2: “Checkt u vooral de perronborden, die zijn leidend en kloppen eigenlijk altijd”. Op perron 2 verwijst het perronbord mij naar spoor 4… Een vervoersbedrijf met zoveel krommunicatieproblemen hoeft niet meer te adverteren. Op de vraag of ik nog wel eens met de trein reis blijft het aloude antwoord: “Niet als ik haast heb”.

Onverlet stakingen, storingen en ‘personen op het spoor’ moet er ergens een structureel logistieke reden zijn voor alle ongecoördineerde waanzin.

Op mijn herhaaldelijk verzoek om nadere inlichtingen aangaande bovenstaand mocht ik helaas van de NS noch Prorail enige reactie ontvangen. Wellicht heeft ook het email-verkeer ernstige vertraging opgelopen of staat een verlaat antwoord ergens op het verkeerde perron stil kou te kleumen.

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