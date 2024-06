NRC en NSC zitten zo wel heel erg dicht op elkaar Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 930 keer bekeken • bewaren

NRC publiceert deze zaterdag een column van Arjen van Veelen die opmerkelijk positief is over het nieuwe kabinet. Zorgen over wie er hiermee aan de macht en wat de gevolgen daarvan zijn, wuift hij weg. Zelfs over het opnemen van extreemrechtse racisten in de regering is hij positief: "Dat de rechts-populisten, kennelijk bij gebrek aan beter, alsmaar met kandidaten op de proppen kwamen die ofwel corrupt ofwel staatsgevaarlijk ofwel mesjogge leken, had ook iets geruststellend: de racisten hadden een groot personeelstekort."

Van Veelen, een conservatief schrijver die zichzelf graag voordoet als progressief en daarbij veelal koketteert met 'vrienden' van kleur, stelt dat eigenlijk alleen de verhoging van de btw op boeken problematisch is. Voor de rest is er niets aan de hand met het kabinet van de coalitie PVV-VVD-NSC-BBB.

"Maar als dit het ergste is? Dan viel het reuze mee met die nieuwe regering. Die was gewoon een vat vol tegenstrijdigheden: een vleugje kwaad, een shotje goed, ofwel een typisch Nederlands poldergedrocht. Iedereen zijn ziel een beetje verkocht, iedereen iets gekregen en niemand alles."

Wat de argeloze lezer niet door hemzelf of NRC verteld wordt is dat Van Veelen de partner is van NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger. Het kan in overigens zijn dat hij daarvan niet op de hoogte is want Van Veelen bekent ter eigen verdediging ook in zijn column: "Ik volg de politiek niet héél goed."

Hertzberger was tot aan haar overstap naar de politiek ook NRC-columnist. Een van haar laatste columns ging over het populaire nieuwe standbeeld van een jonge zwarte vrouw in Rotterdam waar ze aanstoot aan nam.

De opmerkelijke steun voor de nieuwe regering Wilders 1 blijft op sociale netwerken niet onopgemerkt. Piet Lekkerkerk wijst er op dat Van Veelen kan toeslaan omdat hij deze week invalt voor de reguliere columnist.