NPO-medewerkers verzetten zich tegen deelname aan Songfestival: ‘We staan voor lul’ Actueel Gisteren • leestijd 2 minuten • 3723 keer bekeken • Bewaren

Vierhonderd medewerkers van de publieke omroepen hebben een brandbrief gestuurd aan de NPO om zich te verzetten tegen de Nederlandse deelname aan het Eurovisiesongfestival.

Het is de tweede brief in een week tijd over het omstreden festival. Vorige week trokken de omroepen BNNVARA, AvroTros, de EO, de VPRO, Omroep Zwart, Human en PowNedal al aan de bel. Zij werden niet betrokken bij het besluit om toch mee te doen aan het Eurovisiesongfestival. De organisatoren van het liedjesfestijn weigeren Israël uit te sluiten ondanks de genocide in Gaza.

Dagblad Trouw schrijft :

“AvroTros maakte op 24 augustus bekend ook in 2027 niet mee te doen aan het Songfestival. Een maand later zei de NPO de deelname zelf te regelen. Een onafhankelijk team van deskundigen kiest en begeleidt de inzending, de NOS verzorgt voorbeschouwing, verslag en commentaar.”

Volgens de NPO is de keuze voor deelname ingegeven door het streven naar “verbinding”. De vierhonderd NPO-medewerkers zijn verbijsterd over deze gang van zaken. Mandy Emadi, presentator, programmamaker en verslaggever bij NPO 3FM, nam het initiatief voor de brandbrief en zegt tegen Trouw: “Het is heel krom dat ze zeggen het Songfestival voor verbinding te doen, terwijl ze niet eens de verbinding aangaan met het personeel dat het zou moeten uitvoeren.”

De Volkskrant meldt dat het laatste woord nog niet is gesproken over de kwestie.

“Op de brief zullen nieuwe acties volgen als de NPO toch vasthoudt aan deelname, zegt Emadi. ‘Denk aan protesteren, of een paar uur het werk neerleggen. Misschien moeten we zelf een Songfestival organiseren. Want we staan voor lul man, kom op.’”