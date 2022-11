NPO-directeur Frans Klein legt functie neer vanwege onderzoek naar gedrag Van Nieuwkerk

NPO-directeur Frans Klein legt zijn functie neer, nu er een extern onderzoek is ingesteld naar de werkomstandigheden bij De Wereld Draait Door. Dat heeft de publieke omroep dinsdag laten weten. De NPO is de formele opdrachtgever van het onderzoek, wat botst met het voormalig directeurschap van de VARA van Frans Klein.

Het onafhankelijke onderzoek moet gaan over wat er precies is gebeurd achter de schermen bij DWDD. Onderdeel van het onderzoek is ook wat er is gedaan met signalen aan leidinggevenden en de verantwoordelijkheid die er is uit hoofde van goed werkgeverschap. Dat geldt voor alle betrokkenen en leidinggevenden bij destijds DWDD en BNNVARA en dus ook voor huidig NPO-directeur video Frans Klein.