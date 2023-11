November, de pre-party feestmaand waar niemand van houdt Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 139 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: mrs. Claus

Ergens in een parallel universum is november de koning van de maanden. Hij is het feestbeest, de sfeermaker, de trendsetter. Op Aarde is hij de ongelukkige, de eeuwige tweede viool van december.

Maar in dat parallelle universum, dansen die aliens al in het rond in hun bio-glittertruien als ze de 'november shuffle' uitvoeren.

Hier op Aarde klagen we over het zeikweer, terwijl bij hen waarschijnlijk hun tentakels bevriezen. Ze hebben geen weet van onze aardse 'december-feesten'. Voor hen is november de piek van het jaar. Denk aan de ironie, terwijl wij ons hier op Aarde hullen in wollen truien en klagen over de herfstigheid, zijn er wezens daarbuiten die partyhoedjes op hun hoofden zetten, hun glazen heffen en zeggen: "Lang leve november!"

Oh, november, misschien ben je hier niet geliefd, maar ergens in een sterrenstelsel ver, ver weg, daar ben je de lieveling.

Onze aardse november, de maand die wel eeuwen lijkt te duren. De maand waarin we onze overpeinzingen plegen over het afgelopen jaar. De maand waarin we beginnen met geld over de balk te smijten voor de komende feestmaand.

Ik kijk reikhalzend uit naar december. Niet voor het prachtige winterweer, want ook dan is er vaak dat Hollandse zeikweer en ook niet per se de kerstdagen, maar voor het Glazen Huis en de Top 2000.

Ik kijk uit naar drie weken lang geen kinder-tv.

En ik maak lijstjes. Lijstjes van dingen die ik waarschijnlijk meteen zal vergeten zodra de klok twaalf slaat en het 1 januari is.

Maar het is nu pas november, onze aardse november, de eeuwige tweede viool. In een orkest heeft zelfs de tweede viool zijn solo's. Dus trek je wolligste trui aan, zet een mok warme choco klaar, en laten we deze november rocken! Bio-glittertruien optioneel.