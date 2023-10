Nou Hans Teeuwen, doe mij maar Johan Derksen Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 669 keer bekeken • bewaren

Cabaretier Hans Teeuwen deed onlangs per video ook een duit in het zakje van het eindeloze Palestijns Israëlisch conflict. Vijf dagen na de bloedige aanslag van Hamas stak Hans zich in een zwart jasje, schraapte de keel, en ging er eens goed voor zitten.

“Jodenhaat bestaat al duizenden jaren,” zei hij met een indringende blik. “We hebben de pogroms gehad, we hebben de Holocaust gehad, en nu hebben we de terreurgroep Hamas die een gruwelijke aanslag heeft gepleegd op Israëlisch grondgebied.”

Aanleiding voor de preek van Teeuwen, en diens reuzenstappen door de geschiedenis, was Arjen Lubach die het gewaagd had Uri Rosenthal op de hak te nemen. De oud Mininster van Buitenlandse Zaken weigerde een relatie te leggen tussen de aanval in Israël en het Palestijns Israëlisch conflict, waarop Lubach grapte: “De Hamas strijders in hun paragliders hadden net zo goed kunnen landen op de kermis in Ommen.”

Volgens Lubach kunnen twee waarheden best naast elkaar bestaan. Ja, het was een gruwelijke aanslag én Israël onderdrukt de Palestijnen al jaren. Het een praat het ander niet goed, maar allicht is er een verband.

Nou nee. Dat schoot bij Teeuwen helemaal in het keelgat. En dus knalde hij zijn computer aan om het op te nemen voor de 78-jarige VVD’er, die nog nooit een fout woord over Israēl heeft gezegd en er in 2012 voor zorgde dat een EU rapport over Israelisch geweld op de Westelijke Jordaanoever niet gepubliceerd werd.

Volgens Teeuwen is het allemaal heel eenvoudig. Jodenhaters als Hamas hebben helemaal geen context nodig. Jodenhaters haten joden. “Daarom moeten ze dood. Daarom moeten ze verkracht, onthoofd, verbrand.”

Vervolgens deelde hij een sneer uit aan de “oude wijsgeer” Johan Derksen. Die had Nederland op stelten gezet door te stellen dat “de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben, want die Palestijnen zijn echt als honden behandeld.”

Dat was het “meest smerige antisemitische zinnetje” dat Teeuwen ooit had gehoord. En daarmee schopte de Brabantse grapjas voetbalman Derksen in het hoekje van Hamas en de Jodenhaters.

De combinatie Hamas, Lubach en Derksen volstond voor Teeuwen om te concluderen dat Jodenhaat zo diep zit dat de Holocaust zo weer kan gebeuren. En met die onheilspellende boodschap liep dominee Hans uit beeld om plaats te maken voor een wat bejaard decor van gordijnen, kamerplanten, en een Picasso printje aan de muur.

De Rechtse Kerk

Ooit was Teeuwen best grappig. Hard en zielig! Maar inmiddels is het al heel wat jaren allemaal net niet. En soms doet het gewoon pijn aan je ogen. Nou lekker dan? Nou nee.

Ooit was hij ook een held van progressief Nederland. Toen hij zich als Sinterklaas van achteren liet nemen door de jongens van Jiskefet sprak heel Nederland daar schande van.

Maar inmiddels heeft hij als moraalridder een warm plekje te gevonden tussen de fatsoensrakkers van de rechtse kerk waar hij niet de enige is die wat betreft Israël geen context behoeft.

Neem Nausicaa Marbe in de Telegraaf. Volgens haar voerde Hamas een “pogrom” uit. Dat vond Wierd Duk ook. Volgens hem deed Hamas zelfs “precies” wat de Nazi’s ook deden. “Dit gaat niet over vrijheid van de Palestijnen,” zong Duks ex-vrouw Fidan Ekiz in koor: “Dit is een diep verankerde jodenhaat.”

Volgens Bart Nijman van Geen Stijl zijn er soms geen meerdere kanten of nuances. “Soms is historische context irrelevant. Soms is er alleen maar kwaad. Zoals bij Hamas tegen de joden.”

En laat dat nou net het perspectief zijn waar ook Israël ons mee opzadelt. Volgens de Israēlische regering is er geen enkele historische of politieke context. Hamas is slechts uit op het doden van joden. En verkrachten. En ontvoeren. En verbranden. Het liefst joodse kinderen.

Het zijn “menselijke beesten,” aldus de Israëlische minister van defensie. En die moeten met alle mogelijke middelen worden uitgeroeid. Nijman ging daar heerlijk in mee. Onder een foto van de Israëlische vlag zei hij onvoorwaardelijk te staan voor “om het even welke vergelding” ook.

Ergens tussen al die burgertrutjes, hand in hand met Netanyahu & Co, staat de gewezen komiek Hans Teeuwen, die aangaande Israël geen context behoeft, en 75 jaar militaire bezetting en uitzichtloosheid simpelweg reduceert tot een kwestie van “Jodenhaat.”



Cancel Culture

Anders dan Teeuwen zwom Derksen tegen de stroom in. Hij veroordeelde de “beestachtige slachtpartij” van Hamas, maar koos niet meteen blind de kant van Israël, “want die Palestijnen zijn als honden behandeld.”

“Israël heeft daar [in Gaza] 2,3 miljoen mensen opgesloten,” zei hij onder andere. “De gemiddelde leeftijd is 18 jaar. Die hebben van hun ouders alleen ellende gezien. Angst dat er bommen vallen. Die zijn opstandig geworden. Getraumatiseerd. En wat doen die kinderen? Die worden ouder en gaan acties voeren voor Hamas.”

Nu roept men in Nederland graag dat je alles moet kunnen zeggen. Vrijheid van meningsuiting is een hoog goed. Dat vindt Teeuwen ook. En dat is ook zo. Alleen, zo werkt het natuurlijk vaak niet. Zeker niet wanneer het om Israēl gaat.

Derksen was nog niet uitgepraat of de Israēl fans en de rechtse rakkertjes van ons land vielen over elkaar heen om hem te cancelen. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) overwoog om aangifte doen.

Oud-CIDI directeur Ronny Natftaniel riep om ontslag. Anderen riepen bedrijven op te stoppen met adverteren op SBS6 totdat “Jodenhater Derksen” van de buis is. En in de tweede kamer eiste men openbare excuses.

Dussuh, nou Hans Teeuwen, leuk hoor, beetje hobbyen met die homemade videos, en je nieuwe vriendenclub, maar doe mij maar Johan Derksen. Die heeft tenminste ballen.