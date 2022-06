NOS Journaal geeft kwalijk beeld van Duits crisisbeleid en dat komt Rutte erg goed uit Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 220 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: 7CO

We leven in een tijdperk waarin meer dan ooit over het nieuws in het algemeen wordt gesproken. Gekleurd nieuws, fake nieuws, eenzijdig nieuws, het is vandaag de dag allemaal niks nieuws. In de vorige eeuw vond je het nieuws vooral op de televisie, de radio en in de kranten. Het achtuurjournaal bestaat vandaag de dag nog steeds, alleen lijkt het erop dat het nieuws om acht uur vooral zo snel mogelijk gebracht moet worden. Snelheid lijkt belangrijker dan inhoud.

Nieuws vind je ook op Twitter en op Facebook. Dat zijn niet de plekken waar ik mijn nieuws vergaar, maar soms vind je er berichten over nieuws op een nieuwskanaal en ontdek je toch weer iets nieuws.

Waar wil ik naartoe? Naar het achtuurjournaal van woensdag 1 juni. Ik kijk al jaren niet meer naar het achtuurjournaal, maar de uitzending van gisteren heb ik toch even bekeken. Journalist Marjolijn Uitzinger schreef er namelijk iets over op Facebook. Dat interesseerde mij als stadgenoot - zij woont ook in Berlijn – bijzonder.

Ze schreef dat Marjolein Hogervorst in het journaal vanaf een Duits tankstation berichtte: "Ja, de Nederlandse regering richt zich op maatregelen voor de kwetsbare huishoudens, de Duitse regering op de automobilist, zegt zij".

Letterlijk zei Marjolein Hogervorst: "Ons kabinet maakt andere politieke keuzes. Die kiest nu voor huishoudens met een krappe beurs en een enorme energierekening en niet voor de automobilist."

Marjolijn met de lange ij had het dus aan het rechte eind. Ze noemt ook nog enkele feiten over de situatie in Duitsland die ik allemaal maar kan onderstrepen: "Een 9 euro ticket voor het openbaar vervoer in de regio, 100 euro per kind, 200 euro voor bijstandsgerechtigden, 300 voor ieder huishouden. Plus goedkopere brandstof idd. Een groot en duur compensatieprogramma." Vervolgens vraagt ze zich af of Hoogervorst c.q. het Journaal wordt betaald door Mark Rutte voor dit fake nieuws. "Of is het gewoon luiheid?"

Ik denk dat het gewoon luiheid is. Op de genoemde Facebook post reageerden enkele journalisten die dit ook zo zien. Desalniettemin creëert deze luiheid een volstrekt verkeerd beeld van de situatie in Duitsland waar dus wel degelijk aan de kwetsbare huishoudens wordt gedacht en niet alleen aan de auto. Je kunt zeggen, "óók aan de auto".

En wat is daar mis mee? Er zijn ook kwetsbare huishoudens die op de auto zijn aangewezen om een beetje brood te verdienen. Nu ontstaat in Nederland het beeld alsof in Duitsland de lobby van de auto-industrie met de maatregelen te maken heeft, terwijl dit absoluut niet het geval is. Reden genoeg om dat compleet verkeerde beeld bij deze te corrigeren.