NOS haalt Rusland-correspondent Iris de Graaf terug naar Nederland om veiligheid

Hoofdredacteur Giselle van Cann schrijft dat de NOS merkt dat "Iris in Moskou op steeds intimiderender wijze wordt bejegend vanwege haar werk voor de Nederlandse televisie. Iris zal de ontwikkelingen in Rusland voorlopig vanuit Nederland volgen." Dat staat in een verklaring :

"In een toch al gespannen situatie voor journalisten zijn een paar recente gebeurtenissen, waaronder een langdurige ondervraging op de luchthaven van Moskou over het Internationaal Strafhof in Den Haag, aanleiding voor de hoofdredactie om een nieuwe afweging te maken over haar veiligheid. De conclusie is dat de situatie voor Iris – als meest zichtbare Nederlandse correspondent in Moskou – te onberekenbaar is om de risico’s goed in te schatten.