NOS-directie liet harde woorden uit eindrapport commissie Van Rijn verwijderen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 379 keer bekeken • bewaren

RTL Nieuws heeft ontdekt dat er na publicatie geschrapt is in het spraakmakende rapport van de commissie-Van Rijn over misstanden bij de publieke omroep. Het gaat om woorden en passages die een hard oordeel vellen over de NOS. De bewoordingen zijn weggehaald dan wel aangepast op last van de NOS-directie. Volgens de commissie is er sprake van een vergissing. Er zou een conceptversie zijn gepubliceerd waarin de reactie van de NOS nog niet was verwerkt.

Vergelijkend onderzoek door RTL Nieuws maakt duidelijk welke woorden zijn aangepast. Zo werd in kritiek op de leiding van de NOS het woord 'falend' gewijzigd in 'tekortschieten'. De aanduiding 'directieleden' op wie het falen sloeg is helemaal uit de zin verwijderd.

Het is niet ongebruikelijk dat organistaties voor publicatie de passages die op henzelf betrekking hebben onder ogen krijgen. Zo kunnen feitelijke onjuistheden voorkomen worden. In dit geval is echter ook de toon afgezwakt.

In de conceptversie van het rapport staat dat de directie het beeld dat de commissie schetst over de situatie bij NOS Sport 'herkende'. Dat is in de nieuwste versie aangepast naar 'in grote lijnen herkennen'. In dezelfde alinea is de zin geschrapt dat de directie 'verrast en geschrokken' was van de signalen uit het eigen onderzoek. (...) Later in het rapport wordt er nog een complete alinea geschrapt. Hierin stond dat 'het patroon dat de commissie schetst, en met name het negatieve oordeel van vragenlijstrespondenten' de NOS-directie heeft verrast.