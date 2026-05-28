Normaliseren van extreemrechts? U liet het allemaal gebeuren

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina Persoon volgen

Een strategisch slimme zet van Thierry Baudet om zijn secondant Lidewij naar voren te schuiven. Voorwaar! De boodschap van Thierry was te high brow, te weinig platvloers voor Henk en Ingrid, dus werd er iemand naar voren geschoven met meer swag. Inderdaad een mevrouw die de vulgariteit en platvloersheid niet schuwt. Iemand die vanuit de luwte van de samenleving de meest racistische boodschap van allemaal, dat “Nederland Blank is, en Blank moet blijven” kan pushen in de mainstream. Met succes. De partij en dat smerige nazigedachtengoed zit in de lift. Tenminste als je de peilingen mag geloven.

En wie is daarvoor verantwoordelijk?

Joost Eerdmans en Annabel Naninga van JA21 roepen ook zulke dingen, maar omdat JA21 een machtspartij wil zijn, is hun geluid wat zachter.

Zo leuk! Gidi Markuszower, die dacht dat hij bij de rechtse club hoorde met zijn vuig anti-Islamstandpunt, houdt opeens stijf zijn bek dicht. Markuszower is een Jood. In de ogen van Lidewij niet blank. Dus ook hij moet verkassen naar elders.

De reacties van de geachte fractievoorzitters Bontenbal, Paternotte en Brekelmans? Hilarisch!

Opeens die verontwaardiging, terwijl ze zelf meehielpen om extreemrechts te normaliseren. Men wilde absoluut niet samenwerken met PRO. Dilan Yesilgöz wilde samenwerken met JA21 en stiekem werd zelfs de PVV niet uitgesloten.

Dat aperte gehuichel!

Laat mij u melden dat ik kaolo te maken heb met die hele Lidewij. Maar ik weet tenminste wel wat ik aan haar heb. Ze zal niet komen vragen om het recept voor roti of nasi, want zij is een NAZI.

Maar wat zij zegt, horen ik en vele andere niet witte-Nederlanders al jaren. “Dat we hier niet thuishoren”! “Wanneer we weer teruggaan naar ons eigen land”. Nederland is een immigratieland tegen wil en dank. En daarom probeert men continu om de mensen terug te sturen. Allerlei programma’s. Met behoud van uitkering en verlies van de Nederlandse nationaliteit terugkeren naar Suriname.

Ik kijk wel uit! Ik Blijf Lekker Hier.

En ik zal blijven ageren tegen deze overheid die discrimineert nó ká. Kijk maar naar de Belastingdienst. De toeslagenaffaire. Die geheime lijsten met allemaal namen, waar we amper iets vanaf weten.

Ik blijf die institutionele discriminatie aankaarten en benoemen.

Avond aan avond al die “blanke” gezichten die geen kaas gegeten hebben van de hedendaagse internationale betrekkingen en allerlei sleetse bullshit over de VS en dat nazistische regime komen melden. Niemand die iets zegt over het WK en het gevaar dat ICE elke buitenlander die naar het voetbal komt kijken kan oppakken. Ze verkiezen de ogen te sluiten voor het feit dat het WK 2026 in precies dezelfde sfeer als de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn zal plaatsvinden.

Ze verkiezen om niet te zien dat zij als gatekeepers meegeholpen hebben deze samenleving te transformeren tot een oord waar het extreemrechtse gedachtengoed welig tieren kan. Er is nooit plek geweest voor mensen met een andere kleur. Nooit.

Men doet steeds maar alsof. Maar ondertussen zijn er nog steeds onvoldoende stageplekken voor kinderen van kleur. Kunnen sommige hoogopgeleide donkere mensen solliciteren tot ze erbij neervallen, en zijn er buurten waar bruine en zwarte mensen niet welkom zijn.

As we speak is de armoede onder gekleurde Nederlanders nog steeds significant hoger dan onder de witte Nederlanders. Mensen van kleur wonen vaker in slechtere woningen in achterstandswijken. Ze hebben vaker problemen met justitie . Jeugdzorg komt vaker langs.

Lidewij zegt dingen die vele deftige mensen denken. Deftige mensen die vanwege de deftigheid niet op Forum stemmen, omdat hun deftige rechtse partij een aantal van die standpunten die inherent racistisch heeft gekaapt van de extreemrechtsen.

Er is helemaal geen asielcrisis! Er is geen minderhedenprobleem! Er is een integratieprobleem, veroorzaakt door overijverige gatekeepers.

Al die talentloze politici zonder ruggengraat, die alleen met het ophitsen van bange sneuneuzen kunnen scoren. Kijk maar naar de Telegraaf, met hun opruiende artikelen en opiniestukken van allerlei gure rechtse mensen. Ze willen een krant verkopen en ondertussen ondermijnen ze de democratie.

En tussen al deze extremen door huppelt de zwijgende middenklasse, de gatekeepers van Nederland, die op geen enkele wijze wil inschikken om plaats te maken voor migranten.

Want, ja ons soort mensen… dat moet ons soort mensen blijven.

Dus beste allemaal daar in Den Haag, stop asjeblieft met janken…

Stop met de gespeelde verontwaardiging. U was én u bent er zelf bij.

U liet het allemaal gebeuren. Normaliseren van extreemrechts. 26 jaar geleden al, met de komst van Pim Fortuyn.

