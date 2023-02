Noorwegen: 200.000 mondkapjesdragers voorkomen 1 besmetting

11 jun. 2020 - 16:07

De WHO gaat nog wel een stap verder: zij adviseren zelfs medische mondkapjes voor bepaalde groepen mensen, ook voor mensen in privétijd. Medical masks can protect people wearing the mask from getting infected, as well as can prevent those who have symptoms from spreading them. WHO recommends the following groups use medical masks. *Health workers *Anyone with symptoms suggestive of COVID-19, including people with mild symptoms *People caring for suspect or confirmed cases of COVID-19 outside of health facilities Medical masks are also recommended for these at-risk people, when they are in areas of widespread transmission and they cannot guarantee a distance of at least 1 metre from others: *People aged 60 or over *People of any age with underlying health conditions https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/coronavirus-disease-answers?gclid=EAIaIQobChMI8qfpw4766QIVDud3Ch1Q3A-ZEAAYASAAEgIBTfD_BwE&query=mask+for+covid Maar de RIVM wil er tot nu niet aan, behalve in het openbaar vervoer. Maar dan geen medische mondkapjes. Mondkapjes in privétijd niet nodig Met de huidige regels in Nederland is het niet nodig om in je privétijd mondkapjes te dragen. Een uitzondering vormt het openbaar vervoer. Gebruik van een niet-medisch mondkapje is vanaf 1 juni verplicht als je reist met het openbaar vervoer, omdat je hier niet voldoende afstand van elkaar kunt houden. Dus met een niet-medisch mondkapje in de trein, zoals hier in Nederland verplicht, daar kom je volgens de WHO niet erg ver mee.