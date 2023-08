Noorwegen wordt overspoeld door gelukszoekers met campers, inwoners eisen maatregelen Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 530 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Rick McCharles

Noorwegen kampt met een gestage migratiestroom van gelukszoekers uit het zuiden. Geen (economische) vluchtelingen maar pure gelukszoekers die het leven van de inwoners danig verstoren. Het gaat om - veelal West-Europese - toeristen die in campers door het land trekken. Het land heeft nog nooit eerder zo'n invasie van kampeerwagens meegemaakt. Burgers klagen steen en been want de campers maken de wegen onveilig, blokkeren de doorgang en parasiteren op de voorzieningen, meldt de Noorse nieuwssite News in English.

In Aftenposten, de grootste krant van het land, worden de campers vergeleken met slakken die zich langzaam voort bewegen met hun huis op de rug en een spoor van slijm achterlaten op de smalle wegen in de bergen en langs de fjorden. "Daarna sluipen ze onze steden en dorpen binnen op jacht naar een gratis parkeerplek om te overnachten. (…) Ze zijn echt ergerlijk aan het worden."

De campers worden als parasitair gezien omdat ze amper bijdragen aan de economie en alleen maar - gratis - voorzieningen benutten. De kampeerwagens zijn voorzien van keukens dus in restaurants wordt amper gegeten en ook hotels lopen inkomsten mis. Het vakantievoertuig heeft gedurende de pandemie enorm aan populariteit gewonnen. Ook in andere delen van Europa zijn campers dominant aanwezig op de wegen maar Noord-Europa is extra populair vanwege de klimaatcrisis die met hitte, droogte en bosbranden de vakantiegelukszoekers naar het noorden drijft. Maar vanwege de inflatie en de oorlog in Oekraïne kiezen ook steeds meer Noren voor een vakantie in eigen land met camper.

De infrastructuur van Noorwegen is niet ingericht op de camperstroom. Er zijn te weinig afvalvoorzieningen en openbare toiletten wat de vervuiling van de publieke ruimte nog erger maakt.

Een grote zorg voor de Noren is verkeersveiligheid. De campers zijn vooral gevaarlijk voor fietsers, het klimaatvriendelijke vervoermiddel dat net aan een opmars was begonnen. Op de Lofoten, een populaire eilandengroep, is de situatie inmiddels zo onleefbaar dat een bedrijf dat fietsroutes verzorgt ermee stopt. "Ik wil niet heel de tijd in de zenuwen zitten over de mogelijkheid dat mijn klanten worden overreden," zegt de eigenaar tegen de publieke omroep NRK. "Als ik zie dat mijn gasten bang zijn, kan ik mijn trips niet meer verkopen als goed product." Niet alle campereigenaren beschikken in de praktijk over voldoende rijvaardigheid waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan.

Ook de politiek begint zich te roeren. De vakantiemigranten blijken elkaar via apps en online diensten te tippen over gratis parkeergelegenheden in steden, bijvoorbeeld bij winkelcentra waardoor die vollopen. Maar er wordt tot ergernis van inwoners ook gekampeerd bij begraafplaatsen. Een grote parkeerplaats bij het Sognsvann meer in de buurt van Oslo is uitgegroeid tot een wilde camping vol met campers, barbecues en zelfs tenten. De vakantievierders misdragen zich en negeren de lokale regelgeving. Het stadsbestuur werkt aan de invoering van een overnachtingsverbod, na klachten van buurtbewoners.

Politici pleiten voor invoering van een toerismebelasting om te zorgen dat de vakantiegangers gaan meebetalen aan de voorzieningen waar ze van profiteren. De toerismeindustrie heeft dat tot nu toe via een intensieve lobby weten tegen te houden.

Het probleem dreigt in de toekomst alleen maar groter te worden. Het toerisme naar Noorwegen gaat de komende jaren "extreem groeien" volgens de werkgeversorganisatie NHO. Niet alleen de klimaatcrisis jaar dat aan maar ook de chaos op luchthavens als Schiphol, als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden voor arbeidsmigranten, die de vertrouwde vakanties onzeker maken. Bovendien zijn de noordelijke landen aantrekkelijk voor de trekkende campers omdat ze als veilig worden ervaren en ze nu nog ongerepte natuur te bieden hebben.

Tegelijkertijd is Noorwegen niet in staat de enorme stroom aan toeristen op te vangen. Er zijn niet genoeg Noren bereid in de toerismesector te werken en het land kampt ook met een tekort aan arbeidsmigranten die voldoende gekwalificeerd zijn. Andere vakantielanden kampen overigens ook met die problemen.