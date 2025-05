Noorwegen waarschuwt: Israëls oorlogsmisdaden in Gaza maken hele wereld gevaarlijker

Israël creëert een gevaarlijk precedent door zijn voortdurende schendingen van het internationaal recht in Gaza, waardoor de hele wereld onveiliger wordt. Dat heeft de Noorse minister voor Internationale Ontwikkeling Åsmund Aukrust gewaarschuwd, zo meldt The Guardian .

Volgens Aukrust is er de afgelopen anderhalf jaar sprake van "zeer weinig respect voor internationaal recht in de oorlog in Gaza", en is de situatie de laatste maanden "erger dan ooit tevoren". Noorwegen, dat historisch een belangrijke rol speelde in de regio door het faciliteren van de Oslo-akkoorden in 1993, erkende vorig jaar de Palestijnse staat.