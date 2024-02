Noordzeelanden gaan samenwerken om aanval op vitale systemen te voorkomen

8 feb. 2024 - 16:57

Sabotage van energie- en communicatiemiddelen is niet moeilijk. Ik mag hopen dat de overheden ook investeren in alternatieve communicatiemiddelen. Rusland probeert bondgenoot Noord Korea over te halen een tweede front te vormen. Waarschijnlijk op het moment dat Trump opnieuw gekozen wordt. Landen als Iran en China zullen hun kans ook schoon zien en voor we het weten is WOIII een feit.