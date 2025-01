Noordse landen overleggen over dreiging Amerikaanse aanval op Groenland Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 284 keer bekeken • bewaren

Leiders van de Noordse landen hebben dit weekend overleg gevoerd over de imperialistische plannen van Donald Trump. De Amerikaanse president heeft zijn zinnen gezet op het inlijven van Groenland, een eiland dat onderdeel is van het Deense koninkrijk. De Deense premier Mette Frederiksen verklaart dat ze met regionale regeringsleiders heeft gesproken over de veiligheid en verdediging van het gebied. Volgens haar waren ze het eens over de ernst van de zaak, zonder dat ze overigens de naam Groenland noemde. Ze had de regeringsleiders bij haar thuis uitgenodigd, meldt ze op Instagram.

"Vanavond heb ik mijn Noordse collega's uit Finland, Noorwegen en Zweden voor het diner bij mij thuis, nadat we eerder een vergadering hadden op het ministerie van Algemene Zaken.We hebben als Noordse landen altijd achter elkaar gestaan. En met de nieuwe en meer onvoorspelbare realiteit waar we mee geconfronteerd worden, zijn goede en hechte allianties en vriendschappen alleen maar belangrijker geworden. Tijdens onze vergadering hebben we onze regionale samenwerking op defensie- en veiligheidsgebied besproken. We delen de ernst van de situatie. En ik twijfel er zelf niet aan dat defensie en veiligheid hoge prioriteit zullen en moeten blijven hebben in Denemarken, de Noordse landen en de rest van Europa. Ik hoor van verschillende mensen - waaronder velen van jullie die mij schrijven - dat de situatie in de wereld je een gevoel van onveiligheid kan geven. Dat begrijp ik heel goed. We moeten niet vergeten dat Denemarken niet alleen is. We hebben verschillende hechte bondgenoten met wie we waarden delen. En we behoren tot een continent, waarbij we er goed aan doen om dat nog sterker te maken. Het is een belangrijke taak voor de regering en voor mij als premier. Dit geldt voor het leger maar geldt ook ijn economisch en technologisch opzicht."

Trump heeft al langer zijn zinnen gezet op het eiland dat op wereldkaarten veelal veel groter wordt afgebeeld dat het in werkelijkheid is. Terwijl het op sommige kaarten net zo groot is gemaakt als Afrika is het vier keer de omvang van Frankrijk. Het is onbekend of Trump daarvan op de hoogte is.

De president beweert onder meer dat bezit van het eiland nodig is voor de veiligheid van de VS, een argument dat in het verleden vaker is gebruikt voor invasies. Het heeft er vermoedelijk ook mee te maken dat het land veel grondstoffen herbergt en er door de klimaatcrisis een vaarroute vrijkomt tussen Europa en Azië die langs Groenland voert.

Groenland, een autonoom bestuurd onderdeel van Denemarken, wil niet Amerikaans worden. Volgens de Financial Times is een telefoongesprek tussen Frederiksen en Trump uitgelopen op ruzie.