Noordeuropese energietoeristen vluchten naar Spanje en Portugal om aan hoge rekeningen te ontkomen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 91 keer bekeken • bewaren

Noordeuropeanen die het zich praktisch en financieel kunnen veroorloven, trekken naar Spanje en Portugal om te ontsnappen aan hoge energierekeningen. Dat meldt de NOS:

Op een terras in de zon bij Alicante zitten John en Monique Buter. De zee flonkert op de achtergrond. Ze hebben wijn besteld, een mooie tomatensalade en ossenhaas. "Allemaal op kosten van het energiebedrijf", glimt John Buter. En hij rekent uit: in Nederland betaalt hij momenteel 680 euro aan energie. Dat is net zoveel als de vijfhonderd euro die hij voor zijn appartement in Alicante betaalt, plus de vliegtickets (180 euro). "Ik heb hier een appartement met keuken en douche. Meer heb je niet nodig", vertelt Buter. "En uiteindelijk wordt het in de wintermaanden nog goedkoper. Dan verbruik je meer gas en wordt het dus alleen maar voordeliger om hier te zitten. Want de gaskraan in Nederland gaat geen moment meer open."

Hotels spelen in op de trek door korting te bieden op een langdurig verblijf van minstens drie weken. De trek is vooral populair onder pensionado's en digital nomads, laptopwerkers die zich niet aan een plaats binden. Dat leidt ook tot nieuwe vormen van migratie. Tegenover Euronews leggen Belgische pensionado's uit dat ze zich in Spanje een levensstijl kunnen veroorloven die veel hoger ligt dan in het land van herkomst. "In België is het onbetaalbaar om iedere dag uit eten te gaan. Hier kan dat wel."

Spanje en Portugal hebben veel minder last van de energiecrisis, mede omdat ze zelf veel groene energie produceren met windmolens en zonnepanelen. Portugal haalt nu 60 procent van de elektriciteit uit groene bronnen en wil dat zelfs in versneld tempo opvoeren tot 80 procent. Ook de gasprijs is er goedkoper.