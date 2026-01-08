Noord-Nederland krijgt tweede code oranje, rest van het land kan gevaarlijk glad worden

Het is nog niet gedaan met het barre winterse weer. Voor de noordelijke provincies geldt vanaf donderdagavond opnieuw code oranje, met regen, natte sneeuw, sneeuwjacht en een gevoelstemperatuur van -15 graden. Rijkswaterstaat raadt bewoners van deze provincies wederom aan thuis te blijven en niet onnodig de weg op te gaan.
RTL Nieuws meldt:
"Vooral boven de lijn Den Helder–Zwolle–Hoogeveen, dus in de Kop van Noord-Holland en in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, gaat het stevig doorsneeuwen [...] Zeker in de stad Groningen en in Assen kan het flink wit worden. Daarbij waait het stevig: in het noorden staat windkracht 7. Dan krijg je te maken met sneeuwjacht of stuifsneeuw, waarbij je de sneeuw letterlijk langs je heen ziet vliegen en het zicht zeer beperkt kan zijn."
Het nieuwe winterfront is afkomstig van het lagedrukgebied Goretti dat op Engeland aankoerst en begin van de avond ook Nederland zal bereiken. Dit brengt voor ook voor de rest van het land gevaarlijke weersomstandigheden met zich mee. Het zal volgens het KNMI en Weeronline flink gaan regenen en stormen. Door de overvloedige regenval zullen er op de straten laagjes water blijven liggen, die als gevolg van de vrieskou verraderlijk glad worden.
Meer over:actueel, code oranje, sneeuw, weer
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.