Noord-Nederland krijgt tweede code oranje, rest van het land kan gevaarlijk glad worden Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 288 keer bekeken Bewaren

Het is nog niet gedaan met het barre winterse weer. Voor de noordelijke provincies geldt vanaf donderdagavond opnieuw code oranje, met regen, natte sneeuw, sneeuwjacht en een gevoelstemperatuur van -15 graden. Rijkswaterstaat raadt bewoners van deze provincies wederom aan thuis te blijven en niet onnodig de weg op te gaan.

RTL Nieuws meldt:

"Vooral boven de lijn Den Helder–Zwolle–Hoogeveen, dus in de Kop van Noord-Holland en in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, gaat het stevig doorsneeuwen [...] Zeker in de stad Groningen en in Assen kan het flink wit worden. Daarbij waait het stevig: in het noorden staat windkracht 7. Dan krijg je te maken met sneeuwjacht of stuifsneeuw, waarbij je de sneeuw letterlijk langs je heen ziet vliegen en het zicht zeer beperkt kan zijn."