Noord-Korea voert met bombardement oorlogsdreiging op, Zuid-Koreanen naar de schuilkelder

Noord-Korea heeft meer dan tweehonderd artilleriegranaten in de zee bij twee eilanden ten zuiden van de grens geschoten. Het ministerie van Defensie in Seoul heeft gezegd dat die daad beantwoord zal worden. Dat meldt ANP.

De granaten werden afgevuurd in de richting van de dunbevolkte eilanden Yeonpyeong en Baengnyeong. De bewoners werden opgeroepen naar de schuilkelders te gaan of zo mogelijk het eiland te verlaten. Zuid-Korea heeft als antwoord op de barrage een marineoefening aangekondigd. Mariniers hebben volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap ook al schoten afgevuurd als onderdeel van een oefening.

De Noord-Koreaanse is ervan overtuigd dat Zuid-Korea samen met de Verenigde Staten een aanval op het noorden van plan is. Als antwoord daarop zegt de regering van dictator Kim Jong-un bezig te zijn met de voorbereidingen op een oorlog tegen die twee landen. "Onze krijgsmacht volgt en monitort de situatie in samenwerking met de Verenigde Staten nauwgezet en zal passende maatregelen treffen tegen de provocaties van Noord-Korea", aldus het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie.