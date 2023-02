Noord-Korea lanceert langeafstandsraket boven Japan die met kernkop VS kan halen

Noord-Korea heeft zaterdag een intercontinentale ballistische raket afgevuurd die in de Japanse economische zone is beland, even ten westen van het noordelijke eiland Hokkaido. Volgens het Japanse ministerie van Defensie werd de raket afgevuurd vanuit Pyongyang en legde die zo’n 900 kilometer af. De raketlancering komt een dag nadat het Noord-Koreaanse regime met een “niet eerder geziene reactie” wanneer de VS en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen voortzetten.