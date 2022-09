Noord-Brabant koopt boerderijen in andere provincies op om ze vervolgens stil te leggen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 552 keer bekeken • bewaren

De provincie Noord-Brabant heeft een 18e eeuwse boerderij in Drenthe gekocht. Niet om er iets mee te doen. Integendeel, voorkomen moet juist worden dat er ooit nog een boer gebruik van gaat maken. De provincie bemachtigt zo de stikstofrechten bemachtigen van het bedrijf dat voorheen 45.000 zogeheten vleeskuikens exploiteerde. En die rechten heeft de provincie nodig om in Moerdijk een nieuw industrieterrein te kunnen aanleggen. Ook in andere provincies worden daartoe boerderijen opgekocht.

Omroep Brabant geeft een mooie inkijk in de merkwaardige taferelen waartoe het stikstofbeleid van de overheid leidt, waarbij handel in rechten wordt ingezet als regulering.

Om die boerderijen te vinden, zijn ambtenaren op Funda gaan snuffelen. En daar kwamen ze onder meer deze boerderij in Kraloo tegen. Overigens is niet alleen op basis van de foto's op Funda besloten de boerderij te kopen. "Medewerkers van de provincie zijn bij de boerderij geweest." Wat ze daar gezien zullen hebben is een boerderij in vervallen staat. Kapotte ramen, van binnen kan je via gigantische kieren zo naar buiten kijken en door houtworm zijn er gaten in houten balken aangebracht en ligt er flink wat houtstof in de boerderij.

Na het bezoek werd de boerderij aangekocht. Die ligt in Kraloo, buurtschap in de omgeving van Ruinerwold. Het gehucht bestaat uit slechts een paar boerderijen waar een handvol mensen woont. De nu Brabantse boerderij, die al geruime tijd te koop stond, wordt sinds een jaar bewoond door een stel als anti-kraakregeling. Zij kregen indertijd een half uur de tijd om te beslissen of ze wilden wonen in het gebouw waar het 's winters niet warmer wordt dan 18 graden.

"Je moet ervan houden om een wintertrui aan te hebben", lacht ze. Ze wijst naar een raam aan de achterkant van de boerderij. "Die is door een storm opengewaaid. We krijgen hem niet meer dicht. En als het stormt, waaien de deuren van de schuur van zichzelf open. En het dak is ook door de storm kapot gegaan."

De provincie Drenthe die hierdoor rechten verliest, werd onaangenaam verrast door de actie van Noord-Brabant. Volgens die laatste zal het beleid er toe leiden dat er meer provincies in andere provincies boerderijen gaan aanschaffen. Drenthe wil aan dat bizarre spel niet meedoen en noemde het gedrag van Noord-Brabant "ongepast".