Nooit veroordeelde Palestijn Khader Adnan (45) sterft na maandenlange hongerstaking in Israëlische cel • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 131 keer bekeken • bewaren

De Palestijn Khader Adnan (45) is na een hongerstaking van 87 dagen overleden in een Israëlisch ziekenhuis in Jeruzalem. Adnan zat vast op verdenking van betrokkenheid bij een terroristische organisatie, maar een formele aanklacht was er niet. De groepering Islamitische Jihad heeft vergelding voor Adnans dood aangekondigd.

Dinsdagochtend werden er vanuit de Gazastrook drie raketten op Israël afgevuurd. Dat gebeurde nadat de Israëlische gevangenis waarin Adnan zat diens dood bekendmaakte. Alle drie de raketten landden op braakliggend terrein.

Adnan werd in totaal tien keer opgesloten, voor een periode van in totaal zo’n acht jaar, zonder dat hij ooit ergens voor veroordeeld werd. Zijn arrestaties vonden plaats onder een Israëlische wet die het toestaat Palestijnen op te pakken die een bedreiging voor de veiligheid zouden zijn, zonder hen daadwerkelijk te berechten.

Meermaals ging Adnan in de gevangenis in hongerstaking, ook de laatste keer dat hij werd opgepakt. Een maand geleden waarschuwde Adnans advocaat dat de gezondheid van zijn cliënt ernstig verslechterd was, maar de gevangenis zou hebben geweigerd hem naar een burgerziekenhuis over te brengen. Adnan zelf weigerde hulp in het gevangenishospitaal. De laatste dagen kreeg ook de advocaat geen toegang meer tot Adnan.