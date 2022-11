Nooit meer terug naar kantoor

9 mrt. 2022 - 9:12

Het is over een kleine week 2 jaar geleden dat ik naar huis gestuurd werd. Ik ben daar nog welgeteld 6 maal op kantoor geweest. Daarvan was het 3 maal voor een noodzakelijk update van mijn werklaptop. Ik heb totaal geen plannen om weer naar kantoor te gaan. De Benzineprijs moet wel zo hoog zijn omdat er veel minder gereden wordt. Thuiswerken is een ramp voor de Schatkist van de Overheid.

1 Reactie