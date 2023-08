Nooit meer korten op de Wajong Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 119 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma

© cc-foto: Mark Grapengater

De afgelopen weken is er veel gerommel geweest in politiek Den Haag. Veel leiders zijn opgestapt, nieuwe partijen en leiders komen naar voren en ruiken kansen. Ik volg met veel interesse al deze bewegingen en ben benieuwd wat er uiteindelijk in november uit de (stem)bus gaat komen.

Toen ik maandag de nieuwe lijsttrekker van de VVD zag was ik enigszins blij verrast. Het is tijd voor een nieuwe koers en ik ben benieuwd hoe zij dit zal gaan inzetten. Dilan Yeşilgöz claimt dat ze Nederland nog rijker en welvarender wil maken en ik hoop dat ze hierbij de mensen in armoede ook vooruit zal gaan helpen en mee zal nemen in dit plan van aanpak.

Ja, de VVD blijft een partij van neoliberalen en heeft vooral rijke mensen in 't vaandel staan maar wil je dat Nederland een echt rijk land wordt dan zou je iedereen mee moeten nemen, dus ook de mensen in de bijstand, wajong en andere uitkeringssituaties.

Enfin, ik hoop dat er geleerd wordt van de fouten uit het verleden. Mensen in een kwetsbare situatie help je niet vooruit door te korten op hun inkomen of door hen andere rare sancties op te leggen.