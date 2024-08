Nooit eerder zoveel hitterecords gebroken Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 229 keer bekeken • bewaren

Sinds begin dit jaar zijn in 15 landen hitterecords gebroken. En ook dat is weer een record. Op tienduizenden meetpunten van Antarctica tot in de Zuidelijke Stille Oceaan werden hogere temperaturen dan gebruikelijk gemeten. Klimaathistoricus Maximiliano Herrera, die de cijfers naar boven haalde, zegt tegen The Guardian: "Deze hoeveelheid van extreme hitte momenten is niet alleen nooit eerder vertoond, het is ook meer dan voor mogelijk werd gehouden." In Mexico werd in juni een temperatuur van 52 graden geregistreerd.

De snelle opwarming kan toegeschreven worden aan twee factoren. De door mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen en het fenomeen van El Niño. Die beroemde warmegolfstroom is weliswaar sinds februari aan te afnemen maar dat heeft nog weinig effect. "De records worden zelfs in steeds hoger tempo gebroken, in vergelijking met eind 2023."

Niet alleen de hoogtepunten breken records ook de minimumtemperaturen zijn hoger dan ooit. Dat is verontrustend omdat afkoeling tijdens de nachtelijke uren mensen en dieren in staat stelt te overleven. In China bijvoorbeeld werden in de nacht temperaturen van 52 graden geregistreerd, met ook nog eens een gevaarlijke dichte luchtvochtigheid.

De hitte is het ergst in de tropen. Egypte registreerde 50,9 graden. In Tjsaad sneuvelde het record met 48 graden. 15 maanden lang sneuvelden er in de tropen elke dag temperatuurrecords, vertelt Herrera die al 35 jaar klimaatrecords bestudeert.

In Nederland ontkent de grootste regeringspartij PVV het bestaan van de klimaatcrisis.